По последним данным на 16 января, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусом семнадцать жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 1 894 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Напомним, накануне стало известно, что на время крещенских купаний в регионе ввели коронавирусные ограничения. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вовсе посоветовал нижегородцам воздержаться от крещенских купаний в этом году.- Стоит вспомнить об истинном смысле и значении Крещения. Приобщиться к празднику можно и дома, главное - беречь свое здоровье и здоровье близких, - призвал глава региона.Также ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!