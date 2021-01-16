По данным на 16 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 77 255 человек. За последние сутки был выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Число новых выздоровевших пациентов за сутки в Нижегородской области составило 455 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 69 499 жителей региона.Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Перевозском районе.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!