В Нижнем Новгороде ведутся работы по реконструкции объекта культурного наследия «Дома Левина». На объекте приступили к ремонту кровли. Об этом сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.В настоящее время палаты Олисовых покрыли слоем оцинкованной стали. Это позволит не только устранить протечки кровли, но и продлить срок службы конструкции. Дальше рабочие должны будут сверху через воздушную подушку покрыть кровлю деревянным тесом в два слоя.- Данная технология применяется для деревянных тесовых кровель, с целью повышения долговечности, - сообщает ведомство.Также предусмотрены работы по устройству отсечной гидроизоляции и отмостки. Работы должны завершиться к концу 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!