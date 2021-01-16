С 17 по 20 января 2021 года в Нижний Новгород и область вернутся аномальные морозы. Такую информацию сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».Так, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура от -6 до -10 градусов). В ближайшие дни погода ожидается снежная, температура воздуха опустится до -25 градусов.- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области.В частности, растет риск возникновения аварий на объектах ЖКХ и энергетики, возможны увеличения техногенных пожаров по причине сильных нагрузок на системы электроснабжения или неисправность электрооборудования.В морозные дни рекомендовано ограничить пребывание на улице, особенно детям и пожилым людям. Для прогулок следует выбирать комфортную теплую одежду и обувь. При появлении первых признаков обморожения необходимо немедленно обратиться к врачуК ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!