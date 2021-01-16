За последние две недели в Нижегородской области подешевели хлеб, сахар, баранина и яблоки. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.– По данным службы статистики, за период с 21 декабря 20202 года по 11 января 2021 года в Нижегородской области средняя цена на хлеб из пшеничной муки снизилась на 6,2%, на сахар – на 3,6%, – говорится в сообщении. – Также подешевели подсолнечное масло – на 3,2%, яблоки – на 2%, баранина – на 1,9%, поваренная пищевая соль – на 1,3%.Отметим, что в регионе снизились цены на ржаной хлеб, вермишель и неразделанную свежемороженую рыбу.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.– Необоснованное завышение цен недопустимо, – подчеркнул глава региона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!