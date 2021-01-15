9 января у дома № 34 по улице Акимова в Канавинском районе Нижнего Новгорода было обнаружено неопознанное тело женщины. Об этом сообщает добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».- Ростом женщина 167 сантиметров, особых примет нет, - говорится в сообщении волонтеров. – Предположительная дата смерти 9 января. На вид ей 45-55 лет. Лицо овальное, волосы русые с проседью. У нее отсутствует целый ряд зубов. Одета в черную болоньевую куртку, синие трико с лампасами, черные трико, фиолетовые носки, розовые кроссовки и резиновые медицинские перчатки.Нижегородцев, которые могут помочь в опознании, просят связаться с полицией. Пока личность женщины не установлена.