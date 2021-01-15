Сегодня в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция, которую провело Главное управление ЗАГС по Нижегородской области. Его руководитель Ольга Краснова рассказала, что в наступившем 2021 году будут чествовать 800-ого новорождённого ребёнка и 800-ю по счёту пару новобрачных.Число было выбрано в честь юбилея Нижнего Новгорода, который отмечается в этом году.Как именно будут чествовать счастливчиков — пока остаётся тайной. К слову, Главное региональное управление ЗАГС проводит различные конкурсы ежегодно. В ближайшее время откроются два других: \\"Счастья много не бывает\\" и \\"Семейный Нижний\\".— Первый организован для родителей двойняшек, тройняшек и близнецов. Мы хотим, чтобы они поделились фотографиями любимых малышей. А второй приурочен к 800-летию города. Мы ждём фотографии участников конкурса на фоне главных достопримечательностей Нижнего Новгорода или в местах, важных и любимых именно вашей семьей, — пояснила Ольга Краснова.Напомним, мы сообщали, что также на конференции управление предоставило статистику рождаемости за 2020 год, назвала самые популярные, самые редкие и самые необычные имена среди новорождённых нижегородцев, а также поделилось статистикой браков и разводов в регионе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!