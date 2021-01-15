У Парка Победы в Нижнем Новгороде планируют построить Океанариум с фуд-кортом. Инициатором этого решения и заказчиком выступает Фонд \\"Патриотический Центр \\"Русская Победа\\". Его площадь составит 13 гектар: от набережной Гребного канала до улицы Красная слобода В Нижегородском районе города. Как сообщили в GiperNN, министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона одобрило подготовку проекта.Предполагается, что двухэтажный Океанариум сможет одновременно вмещать до 900 гостей. Площадь застройки при реализации проекта составит 2,5 тысячи квадратных метров, метраж самой постройки будет равен 5 тысячам квадратных метров.На территории, которую сейчас рассматривают как прилегающую к Океанариуму, задумано организовать фуд-корт на 200 посадочных мест, разместить культурно-досуговые учреждения, газовую котельную, остановку транспорта и прочие объекты. Также проектировщики должны будут решить вопрос с парковками. По проекту требуется 155 машинных мест.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!