Режим чрезвычайной ситуации введен частично на территории городского округа Бор с 8:00 15 января. Особый режим действует в микрорайоне «Серебряный Бор», следует из текста постановления местной администрации.Такие меры связаны с перебоями в газоснабжении жилых домов поселка. Падение давления на распределительном газопроводе в сочетании с морозами может нести угрозу здоровью жителей микрорайона: борчане просто замерзают в своих домах.Администрация г.о.г. Бор постановила местное Управление по делам ГО и ЧС заключить с газоснабжающей организацией договор по производству аварийно-восстановительных работ. Предполагается, что газопровод будет временно закольцован до конца отопительного сезона, после чего будет принято решение, что с ним делать дальше. План проведения аварийно-восстановительных работ должны подготовить специалисты поставщика голубого топлива.