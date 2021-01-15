Сегодня в Нижнем Новгороде Главное управление ЗАГС по Нижегородской области провело пресс-конференцию и поделилось статистикой о рождаемости в прошедшем 2020 году. Стало известно, какие мужские и женские имена попали в ТОП-5 и ТОП-10 по популярности, а какие наоборот — стали самыми редкими в регионе.Самым популярным мужским именем в Нижегородской области по-прежнему остаётся имя Артём. Ранее мы рассказывали, что ещё в течение года оно вырвалось вперёд и заняло лидирующие позиции в рейтингах. Сегодняшняя встреча о конечных итогах 2020-ого это подтвердила. За год в регионе родились 752 Артёма, а также 691 Александр, 688 Михаилов, 589 Максимов и 564 Матвея. На этом оканчивается ТОП-5 мужских имён, полюбившихся нижегородцам. Остальные имена, вошедшие в ТОП-10: Иван, Кирилл, Дмитрий, Егор и Роман.Первое место по популярности среди женских имён 2020 года заняло имя София — их родилось 634. А также в ТОП-5 по-прежнему Виктория (550), Мария (522), Анастасия (516) и Анна (509). Оставшиеся имена ТОП-10: Полина, Дарья, Алиса, Варвара и Елизавета.Было отмечено, что средней популярностью пользуются имена, к примеру: Илья, Тимофей, Ярослав, Ксения, Ева и Александра.В конечном счёте, за 2020 год в Нижегородской области родились 14 376 мальчиков и 13 473 девочки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!