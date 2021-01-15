Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также выложил фотографию из прививочного кабинета.«Чувствую себя нормально», - прокомментировал свои ощущения чиновник.Ранее господин Мелик-Гусейнов заявлял, что сделает прививку от COVID-19, как только это станет возможным. Однако в начале прививочной кампании заявки на вакцинацию могли оставить лишь медики, учителя, соцработники и волонтеры. С 13 января запись на вакцинацию открыта для всех желающих нижегородцев.Прививка препаратом «Спутник V» делается в плечо в два этапа с минимальным промежутком в 21 день. О том, какие противопоказания есть для вакцинации от коронавируса, мы писали ранее. Со списком учреждений, где можно привиться от коронавируса в Нижегородской области, можно ознакомиться здесь.