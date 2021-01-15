За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано 483 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим 452 пациента с аналогичным диагнозом были выписаны, сообщает региональный минздрав.На сегодняшний день в больницах Нижегородской области развернуто 7775 коек для пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с диагнозом COVID-19.«Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки», - подчеркнули в минздраве.По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области,По данным регионального Управления Роспотребнадзора, общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 76 770. Около 4 тысяч человек лечатся дома - болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 4,2 тысячи человек находятся в стационарах.Напомним, 13 января в Нижегородской области стартовала запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Со списком вакцинальных пунктов можно ознакомиться здесь.