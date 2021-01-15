Не успели нижегородцы прийти в себя от последствий вчерашнего снегопада, как стало известно, что небесная канцелярия приготовила для нас очередной сюрприз. По прогнозам синоптиков, утром и днем 16 января в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается сильный снегопад и метель. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.В связи со сложными погодными условиями видимость ожидается не более 500 метров, на дорогах образуются гололедица и снежные заносы. Что касается температуры воздуха, то в ночь на субботу похолодает до -16 градусов, днем ожидается мороз до -14. Ветер не очень сильный: 3-8 метров в секунду.В МЧС предупреждают нижегородцев, что в связи с прогнозируемой метелью повышается вероятность возникновения нарушений в работе транспорта, коммунальных аварий, ДТП и заторов на дорогах. Находясь за рулем автомобиля в снегопад, соблюдайте дистанцию, не делайте резких маневров и соблюдайте скоростной режим в зависимости от погодных условий.