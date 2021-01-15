За последние сутки в Нижегородской области от новой коронавирусной инфекции скончались еще 12 человек. Об этом сообщается на сервисе Яндекс-статистики.Общее число зараженных COVID-19 в регионе приближается к отметке в 77 тысяч человек. За последние сутки, по данным на 15 января, выявлено 483 новых случаев заражения опасной болезнью. Всего с начала пандемии в Нижегородской области от коронавируса скончались 1877 человек.Согласно данным на сайте Минздрава региона, коечный фонд местных больниц загружен на 74%.В Нижегородской области 13 января стартовала запись на вакцинацию от коронавируса для всех желающих – только за первые сутки заявку на сайте минздрава оставили 13 тысяч человек.Ранее «КП – Нижний Новгород» публиковала полный список учреждений, где можно сделать прививку от коронавируса в Нижегородской области. Также мы рассказывали о противопоказаниях новой вакцины.