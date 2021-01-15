Жителей Нижегородской области предупреждают о грядущих перебоях в телерадиовещании 18 января. Об этом сообщает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».В предстоящий понедельник с 02:00 до 11:00 в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове будет недоступен сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радиостанций.Также в это время на территории Нижегородской области ожидаются перерывы трансляции аналогового канала ННТВ и «Радио Образ», а первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения выйдет в эфир в федеральной версии, то есть без региональных блоков ГТРК «Нижний Новгород».«Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию», - пояснили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.