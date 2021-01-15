Центральное отопление и холодную воду отключили в нескольких домах Сормовского и Канавинского районов 15 января. Это связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства, сообщается на сайте ГО и ЧС Нижнего Новгорода.Согласно информации, отопление отключили утром в доме №10 по улице Мокроусова в Сормовском районе – правда, жильцы вряд ли это смогут ощутить, поскольку работы планируется завершить в течение двух часов. По истечении этого времени теплоснабжение будет восстановлено.Холодную воду отключили в домах№№5 и 7 по улице Актюбинской, а также в домне №5 по улице Фибролитовой в Канавинском районе. По данным ведомства, это плановое отключение почти на весь день: с 10 утра до 22 часов.Напомним, на днях из-за крупной коммунальной аварии на улице Комсомольской без отопления в тридцатиградусный мороз остались 89 домов Автозаводского района.