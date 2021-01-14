По последним данным на 14 января, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 13 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 865 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Напомним, сегодня мы рассказывали, что Нижегородская область ожидает поставки более чем 150 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца текущего месяца. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин своём официальном Instagram-аккаунте.– Мы значительно увеличим охват вакцинацией. Сейчас приоритетное право имеют те, кто относится к группам риска: медицинские и социальные работники, учителя и волонтёры, – заявил глава Нижегородского региона.Более того, Глеб Никитин сообщил, что российский Минздрав расширил возрастные рамки применения вакцины.– Теперь её можно ставить и людям старшего возраста. Победа над инфекцией совсем близко. Для этого надо сформировать коллективный иммунитет, – уверен губернатор.Кроме того, со вчерашнего дня в Нижегородском регионе стартовала свободная запись на вакцинацию от COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!