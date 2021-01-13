Волейбольный клуб «АСК» из Нижнего Новгорода одержал первые две победы в Суперлиге Чемпионата России в 2021 году. Наши волейболисты поднялись в турнирной таблице на одиннадцатое место. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.Нижегородцы сыграли две игры против волейбольного клуба «Енисей» из Красноярска. Так, 9 января «АСК» победил со счетом 3:2, а 10 января встреча закончилась результатом 3:1.- Мы неплохо подготовились к этим двум матчам, проанализировали команду соперника. Где-то «Енисей» помог своими ошибками, где-то мы сыграли чище – всё это помогло нам выиграть, - поделился капитан нижегородской команды Виктор Никоненко.Уже в это воскресенье, 17 января, для нижегородских волейболистов состоится первый в новом году домашний матч. Противником в предстоящей игре станет клуб «Белогорье» из Белгорода.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!