В одной из исправительных колоний Нижегородской области совершил членовредительство, перерезав себе горло заточкой. Об этом рассказали в региональном ГУФСИН.Инцидент произошел в ИК-12, расположенной в Тоншаевском районе. Осужденный отбывал срок в одиночной камере, но она оборудована видеонаблюдением, поэтому все произошедшее попало на камеру. Членовредительство было совершено заточенной ложкой – предметом, не запрещенным в тюремных стенах.«Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников учреждения ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время он находится в ведомственной больнице, и его жизни ни чего не угрожает», - сообщили в ведомстве.Отметим, что в связи с произошедшим инцидентом некоторые средства массовой информации допустили предположение, что осужденный сделал это не сам, а ему кто-то \\"помог\\". Однако в ГУФСИН по Нижегородской области подчеркнули, что подобные предположения являются \\"ложными\\" и \\"не соответствующими действительности\\".