Новый ЖК, школу, детский сад, ФОК с ледовым полем и бассейном могут построить возле Щелоковского хутора. Об этом сообщается на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.Архитектурно-планировочная концепция предлагает застройку территории в границах улиц Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева и Казанского шоссе. Кроме того, территория застройки пройдет рядом с дубравой Ботанического сада университета и Щелоковским хутором.В настоящее время разработчик концепции - ООО «ТМА Быкова» должен доработать проект, учесть все замечания и пожелания. В частности, специалистам важно обратить внимание на формирование общественного центра и взаимосвязи со всеми соседними участками.Позже доработанную концепцию вновь обсудят в министерстве градостроительной деятельности.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!