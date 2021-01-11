Прокуратура Вознесенского района Нижегородской области проверила обращение женщины — законного представителя детей-инвалидов. Заявительница сообщила, что её сына и дочь не обеспечивают жизненно необходимым лечебным питанием. Информация об этом размещена на официальном сайте региональной прокуратуры сегодня, 11 января.Диагноз обоих детей — муковисцидоз. В апреле 2020 года врачебная комиссия ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» определила, что дети обязаны обеспечиваться специализированными продуктами лечебного питания, поскольку имеют на это определённые жизненные показания.Но в нарушение требований Закона рецепты на спецпродукты лечебного питания для детей ЦРБ не выдала, как и не направила соответствующее ходатайство в нижегородский Минздрав.Дети фактически с апреля прошлого года не обеспечиваются лечебным питанием.Прокуратура потребовала от главного врача Вознесенской ЦРБ устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. Сейчас требование рассматривается и исполняется.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!