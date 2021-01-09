Нижегородцы пожаловались на длинные очереди в нижегородских кинотеатрах. В подтверждение этого они выложили снимки в социальных сетях.- Какие социальные дистанции? Вы о чем? – возмутились подписчики группы «Нижний Новгород. Без цензуры». - Нижегородцы ринулись в кинотеатры! У касс выстраиваются очереди! А самое интересное, что несмотря на все праздничные гуляния и толкучку, статистика заболеваемости в регионе уменьшается, а не растет.Напомним, за последние сутки в регионе было выявлено 443 новых случая заражения коронавирусом. К слову, по сравнению с данными на конец декабря 2020 года, число новых случаев заражения в Нижегородской области начало снижаться. Наибольшее число заболевших в нашем регионе было зафиксировано 1 января 2021 года – 506 человек за сутки. С тех пор число новых заболевших неуклонно снижается.