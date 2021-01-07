Нижегородцам назвали условия госпитализации пациента с коронавирусом. Ими поделилось правительство Нижегородской области в ответ на комментарий нижегородки в сети Instagram.В комментариях к одной из публикаций в Instagram-профиле губернатора региона Глеба Никитина пользователь с ником tatianasidorova411 оставила жалобу на работу поликлиник. Женщина рассказала, что её семья живёт в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Муж нижегородки заболел ещё 16 декабря. Сначала они не могли дозвониться до городской поликлиники №40, затем к ним домой пришла врач и всего лишь выписала инговерин.— Ещё через три дня, когда температура поднялась почти до 40, вызвали скорую, которая приехала через шесть часов. Сказали, что воспаление лёгких есть, но ситуация ещё хорошая, в больницу не взяли. Можно долго рассказывать наши беды и приключения, — сетует нижегородка.На что откликнулся аккаунт нижегородского правительства:— Госпитализации в медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом COVID-19 или с подозрением на COVID-19 в стационарных условиях, подлежат пациенты с установленным диагнозом COVID-19 или с подозрением на COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.Далее было сказано, что пациенты со средней тяжестью заболевания, при наличии на то условий, могут лечиться на дому.Также региональное правительство предоставило критерии определения средней тяжести, из которых совпасть должны не менее двух:— SpO2 <95%; t≥38°C; ЧДД> 22; наличие признаков пневмонии с распространённостью изменений в обоих лёгких более 25%.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!