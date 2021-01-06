Два детских сада введут в эксплуатацию в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2021 году. В частности, будут достроены детсады на улице Молитовской и Глеба Успенского. Об этом сообщил глава района Александр Кулагин.«Работы в этом году уже начаты и идут в соответствие с графиком. Завершение их запланировано на 2021 год», - сообщил Александр Кулагин. Он также отметил, что прошлый год прошел для района весьма продуктивно.Напомним, в 2020 году здесь было благоустроено сразу три общественных пространства: парк Дубки, парк около Станкозавода и территория около гостиницы «Заречная».«В целом можно сказать, что год прошел для нас плодотворно. Но в следующем году хотелось бы увеличить темпы нашей работы для того, чтобы район стал более комфортным для проживания», - подчеркнул глава района.