Интерактивная инсталляция «КОД Нижнего» открылась в пространстве ЦЕХ* в здании Нижполиграфа на Варварской. Программа состоит из визуальных, аудиальных, кинестетических и обонятельных иммерсивных композиций, позволяющих познакомиться с историей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Инсталляция состоит из десяти тематических зон: «Начало всего», «Смелость и воля», «Страж Руси. Город-богатырь», «Феникс. Рождённые в огне», «За каменной стеной», «Народное ополчение», «Фонарь Кулибина», «Нижегородская ярмарка», «Счастливая восьмёрка» и «Город говорит». Каждая из них посвящена определенной исторической эпохе и людям, прославившим Нижегородский край.«Идея инсталляции в том, чтобы в начале юбилейного года за 20 минут взглянуть на историю города. Интерактивность – это очень интересно, но и очень сложно. Мы создали образные ряды для каждого века, вычленили самое знаковое. Мы старались через образы Нижнего показать характерные черты всей страны для соответствующих веков», - Рассказывает сценарист и режиссер Лев Харламов.Специально для этой инсталляции композиторами было написано 9 оригинальных музыкальных композиций, в озвучивании приняли участие 12 актеров.«КОД Нижнего» станет первым в году мероприятием, посвященным 800-летию города. Инсталляция будет открыта до 24 января. Попасть на нее можно абсолютно бесплатно, но по предварительной записи по ссылке.