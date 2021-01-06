Нижегородские предприятия сдали 10 тонн электролома в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.С 1 января 2021 года в России запрещено захоронение отходов электронного и электрического оборудования. В связи с этим ряд министерств Нижегородской области подписал соглашение с Фондом рационального природопользования о бесплатной утилизации электротехники.В акции участвуют все населенные пункты Нижегородской области. Сдать электролом в Нижегородской области бесплатно могут все школы, детские сады, библиотеки, больницы, ЗАГСы, органы власти и организации. Нижегородцы смогут сдать электролом через домоуправляющие компании и местные органы власти, которые должны присоединиться к программе и организовать временные пункты сбора для жителей.На переработку принимается компьютерная и офисная техника, бытовая техника (в том числе холодильники и стиральные машины), электроинструмент, телефоны и гаджеты, электронные и электрические игрушки, наушники, провода, мышки и прочее. Нельзя сдавать в переработку батарейки и устройства со значком радиации.«Старая электроника и электротехника относятся к опасным отходам, в первую очередь, из-за большого содержания тяжелых металлов. Мониторы, платы, разъемы, схемы содержат мышьяк, кадмий, свинец, ртуть. Корпуса техники производят из пластика, который разлагается более 500 лет. Провода выделяют при разложении и горении хлор, диоксины», - рассказала исполнительный директор Фонда Александра Кудзагова.