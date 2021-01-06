Рождественские богослужения пройдут в 64 храмах и монастырях Нижнего Новгорода 6 и 7 января. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.Службы пройдут во всех районах города, но главным местом праздника православных христиан в Нижнем Новгороде традиционно станет кафедральный собор в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Там в полночь 7 января состоится утреня и Божественная литургия. Праздничное рождественское богослужение совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города.Полный список храмов, где пройдут рождественские службы, а также расписание богослужений «КП – Нижний Новгород» публиковала ранее.Рождество Христово – один из самых важных праздников у православных христиан. Праздник посвящен рождению Господа Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии.После Рождества до 19 января продолжаются Святки – святые дни, в течение которых отмечается праздник. Пост в эти дни отменяется.