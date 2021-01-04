В рамках акции «Ёлка желаний» 12-летний Денис Николаев из Нижнего Новгорода пожелал съездить на море. Мечта мальчика будет исполнена уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Заветному желанию поможет осуществиться министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.- Поездку на море мы организуем летом. Приложим все усилия, чтобы она Денису понравилась, запомнилась, - сообщил он.Накануне министр побывал в гостях у мальчика и передал ему рисунок Карины Фахрутдиновой, чье желание съездить вместе с родителями и младшим братом в Сочи он исполнил в 2020 году.Напомним, что принять участие в акции и исполнить чью-то мечту может любой житель России, для этого лишь нужно снять открытку с интерактивной елки на сайте елкажеланий.рф.Согласно акции, желания, которые загадывают дети, довольно разнообразны. Это могут быть книги, игрушки, цифровая техника или нечто масштабное, например, встреча со «звездой» или поездка в пределах страны.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!