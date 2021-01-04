В Нижнем Новгороде проверяют места продажи пиротехнических изделий. Накануне рейд прошел по торговым точкам Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В этот раз был проверен магазин пиротехники на улице Белинского. Инспекция изучила, в каких условиях хранится пиротехника, соответствуют ли товар сертификатам качества.- В рамках визуального осмотра нарушений не выявлено, первичные средства пожаротушения имеются. Система противопожарной защиты в рабочем состоянии, - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду Дмитрий Тотин.В магазине также проверили соблюдение правил режима повышенной готовности. В помещении были обнаружены нарушения, а именно, отсутствие разметки и журнала учета температуры.- За прошедшие 2 недели было проверено уже 3 объекта. Проверки будут проходить и дальше, - отметил начальник отдела предпринимательства и развития территорий администрации Нижегородского района Александр Щенников.Как оказалось, у предпринимателя отсутствовал договор на размещение объекта. Теперь в ближайшее время владелец должен предоставить в администрацию правоустанавливающие документы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!