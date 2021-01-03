Нижегородский лыжник Артем Мальцев успешно выступил на «Тур де Ски». Он пришёл вторым в мужской гонке преследования на 15 километров свободным стилем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Сегодня, 3 января 2021 года, в Валь Мюстаире в Швейцарии прошел третий этап лыжной гонки. По итогам состязания первое место занял российский лыжник Александр Большунов, второе место занял нижегородец Артем Мальцев, третье место завоевал французский лыжник Морис Манифика.С первой серьёзной победой нижегородских спортсменов на международных стартах в 2020 году Артема Мальцева поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Это первая такая серьёзная победа нижегородских спортсменов на международных стартах в наступившем году. Мне хочется поблагодарить Артема за самоотдачу и прекрасное выступление. На подобных турнирах мощнейшая конкуренция, требующая прекрасной физической подготовки и железной выдержки. Желаю новых побед в наступившем году! – поделился глава региона.Губернатор добавил, что спорт способен менять к лучшему жизнь целых городов и поселков. Он также выразил надежду, что в регионе продолжат зажигаться новые спортивные звезды.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!