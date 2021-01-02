Сегодня, 2 января 2021 года, на Бору сгорел частный жилой дом. Возгорание произошло примерно в 17:18 на улице Мамина – Сибиряка, дом 2б. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место и потушили открытое горение. Пройденная огнем площадь составила 65 квадратных метров.Известно, что в результате пожара погибла женщина 1953 года рождения. Её тело было найдено пожарными в районе 18:15.В настоящее время специалистами проводится расследование и выясняется, что стало точной причиной пожара.Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в Перевозском районе, который унёс жизнь одного человека. Там огонь уничтожил дом площадью в 48 квадратных метров.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!