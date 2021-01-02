На участке федеральной трассы М-7 «Волга» введут новую схему движения. Порядок проезда изменится в период с 5 по 15 января 2021 года. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Изменения затронут участок трассы в Дзержинском городском округе с 386-го по 397-й километр. Ранее там провели плановый ремонт: обустроили одноуровневые развязки и разворотные петли на 388-м и 394-м километре. Из-за этого на трех пересечениях трассы с местными дорогами также измениться схема движения.Известно, что выезд на трассу М-7 «Волга» с Северного шоссе будет доступен только по правому съезду в сторону Нижнего Новгорода. Разворот в сторону Москвы возможен на 388-м километре, там расположена одноуровневая развязка. Автомобилисты при движении со стороны областного центра также могут повернуть налево на Северное шоссе под разрешающий сигнал светофора.В месте поворота на Балахну уберут светофор. С местной дороги выехать на федеральную трассу возможно только направо, а развернуться к Нижнему Новгороду на петле на 388-м километре. Разворот в сторону автодороги 22К-0028 при движении из Москвы возможен через аналогичную развязку на 393-м километре.Другое изменения касается места, где к М-7 «Волга» примыкает местная дорога от поселка Березовая пойма. Там выезд на М7 разрешен только направо. В сторону Нижнего Новгорода разворот производиться через развязку на 394-м километре. Разворот на Березовую пойму при движении со стороны Москвы будет организован через существующее примыкание на 397-м км.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!