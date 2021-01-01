В Канавинском районе Нижнего Новгорода с Новым годом и Рождеством поздравили 67 ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили памятные подарки от районной администрации. Все встречи проходили с соблюдением санитрано-эпидемиологических требований. Информацией об этом поделилась мэрия Нижнего Новгорода.– 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому мы с особым трепетом говорим нашим ветеранам заветные слова «С Новым годом! С Новым счастьем!». Благодаря вам, вашей отваге, силе, смелости и непомерному труду, мы живём в мирное время. Мы искренне гордимся вами! От всей души хочется пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, сил, бодрости духа, радости и благополучия. Берегите себя. Счастливого Нового года и Рождества!, – поздравил ветеранов глава Канавина Олег Алёшин.А далее добавил, что сейчас ветераны хоть и находятся на заслуженном отдыхе, но многие из них продолжают активно участвовать в общественной жизни и различных районных мероприятиях. На своём примере они воспитывают молодое поколение.Ветеранов поздравили также и сами жители Канавинского района: они изготовили ёлочные игрушки в военной тематике, которыми решено украсить живую ель и назвать её \\"Ёлка победы\\". А воспитанники детских садов, их родители и воспитатели групп участвовали в конкурсе ледовых и снежных скульптур \\"Творцы Победы\\".К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!