Благоустройство территории озера Кабацкое в Богородске проверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Объект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.- Тут удалось сохранить уникальный уголок города, привести в порядок пруд, сделать зону отдыха и понтоны, детские площадки. Нельзя не отметить создание уникального арт-объекта на воде. При этом территория и дальше обязательно будет развиваться, - подчеркнул глава региона.На территории обновленного общественного пространства проверили комплексное благоустройство: было заменено освещение и электроснабжение, обустроена ливневая канализация и выложены пешеходные дорожки. У озера появились скамейки, урны и лежаки, был возведен информационно-выставочный павильон, комьюнити-центр. Рабочие также установили детские площадки, пирс.- Теперь есть еще один повод посетить Богородск вместе с семьёй, провести на этом озере выходные, - добавил Глеб Никитин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!