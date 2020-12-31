Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил благоустройство парков в Дзержинске. Совместно с главой Дзержинска Иваном Носковым он посетил парк «Утиное озеро» и Центральный парк. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и регионального правительства.На территории парка «Утиное озеро» были оборудованы детские и спортивные площадки, установлен тренажерный комплекс, проведены работы по озеленению. Кроме того, рабочие установили сцену для проведения массовых мероприятий, арт-объекты («Сердце», «Беседка для молодоженов») и оборудовали специальные wi-fi-зоны. Также там появилась тропиночная сеть.Глеб Никитин побывал в прогулочной зоне, осмотрел настил вокруг озера, спортивные и детские площадки, а также пообщался с местными жителями.- Благодаря национальному проекту удается не только «перезагружать» уже имеющееся пространства, но и создавать новые. Главное, что при этом особое внимание уделяется позиции жителей, - отметил глава региона. - Парк «Утиное озеро» - хороший пример сочетания современных тенденций благоустройства и уважения к природе.В ходе рабочей поездки губернатор посетил Центральный парк культуры и отдыха. В настоящее время там завершено благоустройство центральной, наиболее востребованной жителями части парка.- Центральный парк Дзержинска – знаковое место не только для города, но и региона в целом. Необходимо в полном объеме завершить все запланированное здесь, насытить пространство дополнительными смыслами. Парк обязательно должен развиваться, - подытожил Глеб Никитин.Кроме того, глава Дзержинска, что 2020 год был насыщенным в плане реализации масштабных работ по благоустройству общественных пространства.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!