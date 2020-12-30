Движение транспорта по улице Циолковского будет перекрыто 1 января 2021 года. Необходимо это для того, чтобы устранить повреждение на водопроводе диаметром 500 миллиметров и увеличить надёжность системы водоснабжения Сормовского района. Плановые работы проведёт АО «Нижегородский водоканал». Отключение холодной воды при этом не планируется. Об этом сообщила пресс-служба водоканала.Движение будет полностью перекрыто с 10:00 до окончания работ на участке дороги от дома №16 до дома №20 по улице Циолковского.Нижегородский водоканал приносит извинения жителям Нижнего Новгорода за доставленные неудобства. И просит планировать заранее свой маршрут с учётом перекрытия дороги.Как только плановые работы будут завершены — движение возобновится.Ранее мы сообщали, как будет работать общественный транспорт в грядущую новогоднюю ночь. Планируя свой маршрут в ночь с 31 декабря на 1 января, не забудьте об изменениях.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!