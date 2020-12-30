Несколько дней назад губернатор Глеб Никитин объявил, что в Нижегородской области 31 декабря 2020 года будет выходным днем. Правда, касается это только госслужащих.«По закону губернатор имеет право назначить выходной только для госслужащих, остальным – рекомендовать, что и было сделано», - сообщил губернатор Глеб Никитин.Как пояснили в министерстве образования Нижегородской области, решение о выходном дне принимают учредители образовательных учреждений. Но если школьники уже ушли на зимние каникулы, то с детскими садами не все так однозначно.По информации департамента образования администрации Нижнего Новгорода, 31 декабря будут работать только три дошкольных образовательных организации Автозаводского района: детский сад N 87 «Карамелька», детский сад N 110 и детский сад N 429.