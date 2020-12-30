По последним данным на 30 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 18 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 632 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Напомним, вчера стало известно, что после новогодних праздников нижегородские школьники выйдут с \\"дистанционки\\". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вчера в ходе визита в Вачскую среднюю школу. За парты вернутся все школьники без исключения. Глава региона отметил, что решение было принято совместно с Роспотребнадзором.А также \\"Комсомолка\\" ответила на самые популярные вопросы нижегородцев о прививании от коронавируса: где можно привиться в Нижегородской области, как проходит сама процедура, какие есть \\"побочки\\" и ограничения. Напомним, вакцинация в регионе стартовала 11 декабря — для медиков, соцработников, учителей и добровольцев. Для всех желающих вакцинация начнётся в конце января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!