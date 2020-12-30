По последним данным на 30 декабря, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом ещё 503 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 69 314 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.К хорошим новостям: 415 нижегородцев справились с заболеванием за прошедшие 24 часа. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе 61 745 человек излечились от COVID-19 от начала пандемии.По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 7 734 койки. Более 4 тысяч из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 857. Около 23% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.Более 3,8 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их порядка 4,4 тысячи человек, госпитализированы. 19 жителей находятся в обсерваторах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!