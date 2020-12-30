Считанные часы отделяют нас от Нового 2021 года: уже завтра квартиры нижегородцев наполнятся ароматом мандаринов, хвои и оливье. Многие традиционно после боя курантов выйдут гулять на улицу, поэтому не лишним будет заблаговременно ознакомиться с прогнозом погоды в новогоднюю ночь 2021 в Нижнем Новгороде.Сразу скажем, что погода в новогоднюю ночь ожидается комфортной и будет располагать к прогулкам: синоптики обещают небольшой мороз около -5 градусов и местами небольшой снег. Главное – одеться потеплее, и тогда точно можно гулять часами напролет. Но если вы планируете отправиться куда-либо на машине, будьте предельно осторожны: на дорогах образуются накат и гололедица.Что касается новогодних праздников в целом, то нижегородцев ожидает аномально теплая по зимним меркам погода. Как рассказала «КП – Нижний Новгород» главный метеоролог Нижегородской области Ольга Мокеева, температура воздуха ожидается на 5-6 градусов выше климатической нормы.