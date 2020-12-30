– В послании губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, с которым он выступил в конце декабря в формате онлайн, как того и требует эпидемиологическая обстановка, было много сказано как про год уходящий, так и про планы на будущее. 2020 год, как его назвал Глеб Сергеевич, стал годом уникальным. В декабре 2019 года мало кто мог предположить такое распространение COVID-19 не только в России, но и в мире. В Нижегородской области, я считаю, дали достойный ответ на сложившуюся ситуацию. Сделано всё, что можно было: в кратчайшие сроки перепрофилировались больницы, разворачивались новые мощности, оказывалась и оказывается поддержка медикам, – прокомментировал итоги 2020 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Денис Миронов.– Параллельно с этой всё-таки во многом авральной работой не прекращалась плановая работа по остальным направлениям. По нацпроектам цифры говорят сами за себя: Нижний Новгород участвует в 7 из 12 нацпроектов. В них затронуты практически все аспекты жизни горожан: это и социальная сфера, и демография, и здравоохранение, и ЖКХ, и т.д. По ряду проектов результат уже очевиден, по другим мы понимаем, что оценить его можно будет только в перспективе. Причём в перспективе ближайшей – в следующем году нас ждёт 800-летие города, к которому нас ждут глобальные изменения – о них тоже говорил губернатор. И наша задача сейчас – работать сообща, – добавил он.Заместитель председателя городской Думы добавил, что впереди всех ждёт продолжение серьёзной, масштабной работы на благо Нижнего Новгорода.– Отдельно хочу подчеркнуть, что формат открытого послания губернатора – честный и правильный подход по отношению к жителям города. Поэтому считаю, что практику отчитываться перед избирателями о проделанной работе должны перенять и мы, депутаты, – сказал Денис Миронов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!