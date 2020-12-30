Завтра, 31 декабря, на территории стадиона \\"Нижний Новгород\\" откроется зимняя версия площадки \\"Спорт Порт\\". В последний день уходящего 2020 года она будет работать с 10:00 до 17:00 с бесплатным входом для всех желающих. Гостей площадки ждут фотозоны, два катка, новогодняя иллюминация и горки. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородского регионального правительства.Большой каток с натуральным льдом и малый детский каток с искусственным покрытием будут находиться во внешнем периметре стадиона. Для катания на тюбинге и ледянках будут работать две многоуровневые горки. Также \\"Спорт Порт\\" приготовил несколько красочных фотозон и новогодние инсталляции для своих посетителей, любящих делать фото на память. Вся площадка будет украшена к Новому году по-полной: гирлянды, иллюминация и эксклюзивные световые конструкции.В следующем 2021 году \\"Спорт Порт\\" продолжит работу с 1 января. Вход на площадку также будет бесплатным, однако понадобится обязательная регистрация на сайте: https://www.sportportnn.ru. Кроме того, зимой 2020-2021 прокат инвентаря осуществляться не будет, поэтому посетителям необходимо приходить со своим. Такие меры принимаются ради предотвращения рисков заражения коронавирусом.Режим работы \\"Спорт Порт\\":Вт - Пт: 12:00 – 22:00;Сб - Вс: 10:00 – 22:00;Праздничные дни: 10:00 – 22:00; Понедельник – санитарный день.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!