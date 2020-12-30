– Этот год стал, по праву, прорывным в реализации проектов по строительству и ремонту дорог. Важно, что по решению губернатора региона Глеба Никитина основные конкурсы и заключение контрактов прошли в 2019 году. Это позволило всем участникам процесса более качественно подготовиться к выполнению предстоящих работ. Исполнители и подрядчики смогли подготовить материалы, дорожную технику, людей, а надзорные органы — пересмотреть и оптимизировать нормативную базу, понимая, что на 2020 год запланировано к ремонту около 900 километров дорог. Финансирование из всех бюджетов составило порядка 7 миллиардов рублей, – рассказал председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович, комментируя итоги года.Как отметил депутат, в этом году Нижегородская область заняла второе место по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».– Это результат слаженной работы в хорошем темпе, заданном Глебом Никитиным. Завершена огромная стройка и введена в эксплуатацию развязка Неклюдово-Золотово. Работы были начаты ещё в 2017 году. Эта дорога в объезд борской пробки, отравляющей жизнь дачников и жителей области, должна была облегчить жизнь тысяч людей. Завершение работ планировалось на октябрь 2021 года, но благодаря усилиям нашего губернатора в этом году из федерального бюджета был выделен 1 миллиард рублей. Это и позволило открыть столь необходимую для нижегородцев дорогу почти на год раньше, – подчеркнул Станислав Прокопович.– Вместе с этим мы понимаем, что следующий год для Нижнего Новгорода – особенный, он юбилейный, нашему городу исполняется 800 лет. И задачи, стоящие перед нами, требуют полной отдачи сил. Особенно это касается тех крупнейших объектов, реализация которых стартовала уже этом году – это развязки на улице Циолковского и в районе деревни Ольгино. Уверен, будут приложены все усилия, и совсем скоро нижегородцы уже смогут проехать по новым магистралям, – добавил депутат.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!