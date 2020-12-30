Серьезное ДТП произошло ранним утром 30 декабря на трассе М-7 в Кстовском районе: один человек погиб, пятеро получили тяжелые травмы.Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла в 5:40 на участке под Кстовом, который в народе называют «долина смерти». Там столкнулись два автомобиля – «Нива» и «Киа».«По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Нивой», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.В результате один человек - пассажир «Киа» - погиб на месте, пятеро были экстренно эвакуированы в областную больницу им. Семашко.«В настоящее время одновременно идут четыре хирургические операции. Задействовано четыре мультидисциплинарные операционные бригады. Пациенты находятся в тяжелом состоянии», - рассказал подробности министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Один пациент в состоянии средней тяжести находится в палате под наблюдением медиков.Подробности и обстоятельства ДТП выясняются. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и сотрудники ГИБДД. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.