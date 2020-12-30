— 2020 год был сложным. Медицина и спасение людей стояли на первом месте. Важно, что при всех вынужденных ограничениях промышленные предприятия работали практически бесперебойно. Это тоже удалось реализовать далеко не всем регионам, но у нас промышленность не останавливалась, — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Солодкий, комментируя отчёт губернатора региона Глеба Никитина за 2020 год.— В своём докладе Глеб Сергеевич отметил, что серьёзный удар в этом году пришёлся на предпринимателей. Конечно, это ощутили на себе все субъекты малого и среднего бизнеса. Некоторым из них, к сожалению, до сих пор запрещено работать. В обстановке пандемии крайне важно было принять соответствующие меры поддержки бизнеса, тем более, что в нашем регионе 40% налоговых поступлений в бюджет приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства. Хочу отметить, что наш регион – единственный, который принял решение об оказании мер поддержки вне зависимости от основного ОКВЭД. На федеральном уровне такого решения добиться не удалось, хотя подобные предложения неоднократно озвучивались представителями общественных бизнес-объединений, — подчеркнул Павел Солодкий.— На местах поддержка до предпринимателей не всегда доходила вовремя. Были задержки с выплатами и рассмотрением документов в отдельных муниципалитетах. Обо всех таких выявленных случаях мы сигнализировали в правительство. С нами в постоянном режиме был на связи заместитель губернатора Андрей Григорьевич Саносян. Старались оперативно принимать как системные, так и частные решения, — добавил он.— Мы все понимаем, что пандемия не закончилась. И, к сожалению, 2021 год мы встретим в тех же условиях. Поэтому я очень надеюсь, что власть сохранит общение в формате прямого диалога с предпринимателями, чтобы можно было гибко и быстро принимать нужные решения, — сказал Павел Солодкий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!