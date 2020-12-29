Сегодня стало известно, что сразу после новогодних каникул нижегородские школьники вернутся к очному обучению. В ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм Глеб Никитин объяснил, почему было принято это решение.- Я был сегодня в Павловской ЦРБ, - рассказал Глеб Никитин. – Там я общался с главным врачом и персоналом о том, какова динамика загрузки коечного фонда. На примере конкретной ЦРБ могу сказать, что сейчас в среднем где-то 20 человек поступает, 20 выписывается. И это происходит уже на протяжении месяца. Свободных коек в Павловской ЦРБ 20% - около 45 коек. Общее мнение всего персонала, что ситуация стабилизировалась. Мы находимся как минимум на плато, а как максимум – происходит даже некоторое снижение нагрузки.По мнению губернатора, достичь такого результата позволили введенные ранее ограничения, в том числе дистанционное обучение для некоторых классов.- Мы вводили гораздо менее жесткие ограничения, чем другие регионы – от времени работы ресторанов до отдельных классов на дистанционке, - напомнил глава региона. - Понятно, что все эти ограничения никому не нравятся. И мне они не нравятся. Поэтому, как только мы увидели, что ситуация достаточно стабилизировалась, мы вместе с санитарными врачами приняли решение о возвращении к традиционному формату обучению.