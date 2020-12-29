Нижний Новгород сегодня встал в многокилометровых пробках. Только за последний час, с семи часов вечера, оценка заторов в городе с 8 баллов снизилась до 5. Явление пробок привычное нижегородцам, но сегодня на то повлияли и многочисленные ДТП в городе.Основное скопление автомобилей наблюдалось на проспекте Гагарина (на протяжении всего проспекта между Мызинским мостом и Молитовским), на самом Мызинском мосту, на улице Барминской, на улице Белинского, как и в целом вокруг ТРЦ \\"Небо\\", на улице Крупской и Большой Покровской, на улице Ванеева и улице Большой Печёрской.В нижней части города заторов меньше, но без \\"красных зон\\" в 7-8 баллов всё также не обошлось. Разумеется, это Ленинский проспект (в районе поворота на бульвар Заречный, на улицу Космонавта Комарова, в пределах станции метро Двигатель Революции и пересечения проспекта Ленина с улицей Новикова-Прибоя). Также сегодня это улица Коминтерна (примерно от станции метро Буревестник до ТРЦ \\"Золотая миля\\". Пробки затронули Бурнаковский проезд и Московское шоссе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!