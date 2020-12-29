Ведение одностороннего движения по улице Героя Попова в Нижнем Новгороде откладывается до января следующего года. Об изменениях сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии, объясняя их необходимостью внести изменения в маршруты следования городского пассажирского транспорта.А именно одностороннее движение начнёт действовать 18 января 2021 года по улице Героя Попова. Дорожные информационные знаки установят завтра, 30 декабря, но пока они останутся в чехлах.Напомним, накануне мы сообщали, что с завтрашнего дня одностороннее движение вводится на нескольких улицах Нижнего Новгорода — по улице Ванеева и улице Героя Попова. Кроме того, движение от улицы Суздальской до улицы Новикова-Прибоя будет разрешено только со стороны Ленинского района. \\"Комсомольская правда\\" подробно объяснила, как будет выглядеть новый маршрут и для чего эти нововведения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!