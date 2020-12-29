В нижегородском парке \\"Швейцария\\", на одной из парковых аллей недалеко от детского городка, появится фонтан с овальной бетонной чашей. Её борт будет использоваться как скамья. Об этом сообщается на официальном канале парка, посвящённом его благоустройству.Как пишут организаторы, \\"фонтан станет особым местом притяжения как для взрослых, так и для детей\\". Площадь вокруг небо будет выполнена из материала, предотвращающего скольжение. Более того, установят дополнительные скамейки.Также авторы сообщения на канале напоминают, что в детском парке на территории \\"Швейцарии\\" — в самой большой детской зоне — установят сухой фонтан. Он не будет иметь чаши — вода будет поступать струями прямо из покрытия на земле. Сам детский городок расположится между остановками \\"Тобольские казармы\\" и \\"улица Медицинская\\". В состав парка войдут 11 различных площадок. Его площадь займёт 3,7 гектара. Кроме того, детский городок будет включать в себя множество интересных объектов: детский центр, двухуровневый верёвочный городок, упомянутый сухой фонтан и детское кафе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!