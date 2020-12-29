В городе Бор Нижегородской области задержали бродягу, подозреваемого в убийстве приютившего его мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.Тело 57-летнего борчанина с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на днях в его квартире в одном из домов по улице Новой. Следователи возбуждили уголовное дело, и по горячим следам правоохранители вскоре задержали подозреваемого – им оказался 51-летний гражданин без определенного места жительства.«По версии следствия, 25 декабря подозреваемый, которого пустил к себе пожить потерпевший, беспричинно ударил собаку. После того, как хозяин вступился за домашнего питомца, злоумышленник нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.Обвиняемый заключен под стражу, свою вину он признал лишь частично. Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу.